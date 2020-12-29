Лукашенко: иногда в авангарде событий – юные и горячие головы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Беларусь переживает непростые времена, заявил глава государства во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы. Так было всегда", – отметил Александр Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что белорусские дети будут слышать не зов иностранных Telegram-каналов, а "голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее".

История, богатая на традиции

Белорусский лидер подчеркнул, что история Беларуси богата на уникальные и красивые традиции. Одной из них он назвал культуру бальных танцев, а сегодняшний вечер – "путешествием к истокам".

"Кстати, это одна из традиций, которую мы с вами воссоздаем. Без традиций не может быть государства. Вокруг этих традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление нашего народа к своей государственности и независимости", – цитирует Лукашенко БелТА .

По его словам, чуть больше века назад на похожем мероприятии можно было оказаться только по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Президент подчеркнул: "сейчас двери Дворца Независимости открыты для всех".

"У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связям, а труду, таланту, истинной преданности Отечеству", – добавил он.

Бал собрал 314 парней и девушек со всей страны. В их числе студенты университетов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Также мероприятие посетили министры образования и культуры Игорь Карпенко и Анатолий Маркевич, вице-премьер Игорь Петришенко.

Последует