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Президент снова расширил полномочия своих помощников в регионах

29.12.2020 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников – инспекторов по областям и Минску, сообщила пресс-служба белорусского лидера во вторник.

Соответствующий указ № 503 глава государства подписал во вторник 29 декабря.

Согласно документу помощники – инспекторы получают право привлекать к выполнению поручений президента госорганы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности. Кроме того, предъявив служебное удостоверение, они могут беспрепятственно входить на территорию и в помещения госорганов и организаций.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Новым указом президентским помощникам в областях предоставлены дополнительные полномочия по выполнению поручений главы государства.
 
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