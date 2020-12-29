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Президент снова расширил полномочия своих помощников в регионах
29.12.2020 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников – инспекторов по областям и Минску, сообщила пресс-служба белорусского лидера во вторник.
Соответствующий указ № 503 глава государства подписал во вторник 29 декабря.
Согласно документу помощники – инспекторы получают право привлекать к выполнению поручений президента госорганы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности. Кроме того, предъявив служебное удостоверение, они могут беспрепятственно входить на территорию и в помещения госорганов и организаций.
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Новым указом президентским помощникам в областях предоставлены дополнительные полномочия по выполнению поручений главы государства.
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