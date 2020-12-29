Путин подписал закон о восстановлении в России вытрезвителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей, документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Субъектам РФ и местным властям, согласно закону, разрешено организовывать спецучреждения для оказании помощи лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Вытрезвители будут созданы на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. Известны и примерные цены на ночь пребывания – 1,5 тысячи российских рублей (примерно 53 белорусских рубля по текущему курсу). Однако регионам разрешено устанавливать свои цены.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее первый замглавы соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский напоминал, что с 2011 года вытрезвителей на федеральном уровне не существует. Однако, по словам сенатора, это негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране: увеличилось количество правонарушений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.