Постсоветское пространство – итоги года и прогнозы на будущее

Источник материала: Sputnik Беларусь

Одной из главных тенденций 2020 года для стран постсоветского пространства стал уход от, собственно, той самой постсоветскости. И нынешний год стал в этом отношении знаковым этапом.

Российское направление для Беларуси будет главным

В 2020 году в Беларуси можно выделить четыре основных события. Это, безусловно,, с которым медицинская система страны справляется во многом лучше, чем в некоторых других постсоветских странах. Последствия пандемии в Беларуси будут сказываться на протяжении всего следующего года и иметь социально-экономическую направленность.

Вторым важным моментом 2020 года стал запуск совместного проекта России и Беларуси - Островецкой АЭС . Белорусская АЭС - важнейший элемент белорусской ядерно-энергетической сферы. И, в какой-то мере, импульс для развития научно-технической интеграции России и Беларуси.

БелАЭС является для белорусской энергетики фактором диверсификации источников электрогенерации, это возможность сбавить потребление природного газа, что в том числе дает положительный эффект для экологии страны. Запуск БелАЭС дал толчок к развитию электроэнергетической системы страны в целом на новом уровне. Это станет стимулом к внедрению новых технологий в целом ряде отраслей, элементом развития белорусской науки.

Третье – это проведение 9 мая в Минске парада Победы , который белорусская власть позиционировала как определенную линию непрерывности исторической памяти, политики. В условиях закрытия границ и отмены праздничных мероприятий это, безусловно, приобрело особый оттенок.

Четвертое и, конечно, самое важное – президентские выборы и последовавшие за ними протесты. Здесь четко прослеживается несколько факторов: внешний - влияние региональных игроков (Литвы и Польши) в управлении протестным движением, технологичный – роль телеграмм-каналов и социальных сетей.

Возможно, власть недооценила роль и масштабность этих современных средств связи, либо не умела достаточно оперативно работать в этом направлении – произошла диджитализация протестов.

Надо признать, что огромную роль в сохранении целостности страны и системы управления сыграла внешняя поддержка России и Китая. Несмотря на стагнацию Союзного договора, сейчас настал период интенсификации российско-белорусских отношений по очень многим направлениям, это касается как экономической кооперации и совместных инфраструктурных проектов, так и проектов в гуманитарной сфере.

Новый игрок

Интересно, что нынешний год ознаменовался появлением еще одного влиятельного игрока – Турции, которая своими военно-политическими действиями на Южном Кавказе и попытками привнесения новых военно-идеологических смыслов в процесс интеграции в странах Центральной Азии стала играть совершенно другую, более значимую роль, чем это было еще пару лет назад. В разных регионах мира, включая и постсовесткое пространство, эта крупная региональная держава еще никогда не действовала так решительно.

Роль России

В условиях последствий распада биполярной системы наметилось усиление средних держав в мире. Однако, Россия все равно продолжает сохранять свою силу и влияние в этом регионе, хотя уже порой и не домнинирующее, разделенное с влиянием иных важных игроков. Прямое доказательство тому - события в Нагорном Карабахе , где Россия проводит миротворческую операцию.

Присутствие в регионе России надолго, и это объективно необходимо. Да и вообще, конечно, было бы рано говорить о решении конфликта в политическом смысле, достаточно прочитать текст Соглашения о прекращении огня. Но важно то, что конфликт регулируется в больщей степени Россией и Турцией, причем роль Запада минимизирована.

При этом ключевые позиции с точки зрения миротворчества занимает именно Москва, которая расширила свое военно-поличтиеское присутсвие в регионе. Турция усилила свое влияние на Баку и позиционирует себя в регионе более активно.

В дальнейшем Москва продолжит сохранять свое влияние в постсоветском регионе, хотя оно станет более прагматизированным, точечным, учитывая специфику каждой конкретной страны, в какой-то степени больший упор будет сделан на двусторонние отношения.

Молдова и новый президент Санду

Текущий год показал, что президентство Игоря Додона и деятельность Социалистической партии вызвали много вопросов у молдавского общества.

Хотя страна условно и расколота на прозападный и пророссийский электорат, нынешний год прошел под знаком достаточно серьезных обвинений молдавских властей в коррупции, к тому же негативно сказались последствия коронакризиса и общая продолжающаяся социальная деградация страны.

Надо заметить, что Западу (совершенно очевидно, что Санду во внешнеполитическом смысле - проводник американских интересов) удалось эту повестку социальных неудач воплотить в победу на президентских выборах – 2020.

Молдова остается страной геополитического фронтира, за который конкурируют внешние игроки – Россия и Запад, где Запад находится в состоянии тактического наступления.

После победы на президентских выборах Майи Санду можно ожидать, что она сделает все для того, чтобы парламентские выборы в Молдове состоялись как можно скорее. Для нее важно войти в парламент сейчас, в благоприятный победный момент. Однако, когда бы ни состоялись эти выборы, совершенно очевидно то, что парламент будет расколот на несколько фракций.

Неминуемо встанет вопрос формирования новой коалиции и конфигурации политической системы. И надо заметить, что последние решения Социалистической партии Молдовы и парламента по русскому языку в борьбе за права русскоязычного населения – это определенный задел на успешную парламентскую кампанию.

Украина и 2020 год разочарований

Первые два этапа большого электорального цикла, который был начат президентскими выборами 2019 года, продемонстрировали тотальное доминирование Владимира Зеленского, а затем довольно серьезное лидерство "Слуги Народа". Итоги же местных выборов показали, что "Слуга Народа" растеряла значительную часть той поддержки, которая позволила получить партии 43 % на парламентских выборах и победить летом 2019 г. во многих мажоритарных округах.

Сложный и противоречивый процесс политического торга центра с местными элитами станет в 2021 г. одним из ключевых трендов политической жизни страны. Еще одним важным результатом выборов стал процесс новой поляризации в стране.

В прошлом году "Слуге Народа" удалось получить большое число голосов практически во всех частях Украины, теперь, оппозиция на Юго-Востоке и Западе Украины в лице ОПЗЖ и "Европейской солидарности" фактически совершили частичный реванш, даже принимая во внимание, что они, по сути, остаются нишевыми и не могут претендовать на охват в более или менее равной степени всей территории страны.

Важным вопросом, безусловно, остается кейс Донбасса. В контексте урегулирования конфликта, к сожалению, можно констатировать, что переговорный процесс не принес сколько-нибудь серьезных результатов. Самым крупным достижением в этом плане является заключение соглашения о перемирии, которое в целом соблюдается уже почти 5 месяцев, но все равно периодически прерывается точечными эскалациями. Однако, по политической части никакого серьезного продвижения нет.

Скорее всего, можно ожидать новой стадии заморозки с периодическими столкновениями, интенсивность которых может возрасти.

Во внутриполитической жизни Украины внешнее влияние усилится со сменой администрации в США, что уже находит отражение в активизации групп влияния внешних акторов в стране и радикализации риторики по Донбассу.