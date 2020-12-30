МИД РФ: судьбу Беларуси будет решать народ, а не самозванцы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. В Беларуси пытались реализовать сценарий цветной революции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что Европейский Союз ввел три пакета санкций в отношении официальных белорусских лиц и бизнесменов. Причиной стало применение насилия в отношении протестующих против результатов выборов президента республики.

Действующий президент США Дональд Трамп подписал Акт о демократии в Беларуси , в котором также вводятся санкции против белорусских властей, и содержится призыв провести новые выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

"Разделяй и властвуй"

"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Беларуси", - сказал Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС .

После чего отметил, что российская сторона многократно находила подтверждение тому, что западные партнеры легко жертвуют стабильностью отдельных стран, стремясь добиться геополитической выгоды.

"Разделяй и властвуй" - вот постулат, используемый историческим Западом", - считает глава российской дипломатии.

Он добавил, что в Москве исходят из того, что "судьбу Беларуси будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы".

Странный и бесполезный документ

В ответ на рестрикции Беларусь уже вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако МИД страны объявил о том, что подготовил еще один "чувствительный ответ" в отношении Евросоюза.

Белорусский МИД заявил, что считает решение США о расширении санкций эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел, а также отметил, что ответные меры уже подготовлены и будут введены в действие.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал Акт о демократии в Беларуси следующими словами: "Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет".

При этом он отметил, что "именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства". Несмотря ни на что, белорусская сторона по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами, как с уходящей администрацией, так и новой, но "сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".

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