Закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ появился в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.

В документе говорится, что если зарубежные соцсети или IT-платформы будут ограничивать доступ к информации российских газет, радио и телевидения в онлайн режиме, то за этим последует наказание. Санкции грозят, в том числе, таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube.

В законе дается пояснение, что он выступает против ограничения доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. В качестве санкций предлагается блокировка соцсети или IT-платформы, замедление трафика и административные штрафы в размере от нескольких тысяч до трех миллионов рублей (до 40 тысяч долларов - Sputnik).

В документе также прописан механизм действий. Решение о том, что была допущена цензура, принимает генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел России, после чего следуют санкции. Однако, их можно избежать, если соцсеть или IT-платформа откажется от блокировки. В таком случае они должны проинформировать о своем решении Роскомнадзор.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

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