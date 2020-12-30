Лукашенко: в последние дни уходящего года спрос на президента огромен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

"В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам", - цитирует главу государства БелТА .

По его словам, в настоящий момент перед собою в строю он видит "настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести". После чего президент поблагодарил их за верность присяге, которая является не просто словами, это "надежный ориентир, определяющий дела и поступки".

Они называют себя патриотами

"Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа", - посетовал Лукашенко.

При этом он заметил, что блага этого не замечает, потому что "у этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики".

По мнению белорусского лидера, эти люди призывают выходить на улицы вместо поиска альтернатив и честной борьбы за симпатии белорусов, причем ставят под сомнение легитимность властей.

"Они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - считает глава государства.

В пример он привел соседние страны, где можно увидеть результаты разрушения массового сознания и исторической памяти. "Особенно у самой активной его части - молодежи", - уточнил президент.

Кукловоды и их приспешники

Лукашенко обратил внимание, что окружающий мир меняется и становится не таким безопасным для обычного человека, как прежде. Некоторые страны погрузились в череду гражданских войн и конфликтов на национальной почве.

"Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО", - рассказал он.

После чего напомнил, что белорусским властям угрожают новыми рестрикциями, ведут информационную войну и организовывают политические провокации.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость", - предположил глава государства.

По его мнению, все это уже видели в сюжетах немецкой кинохроники, где они маршировали с бело-красно-белыми флагами и изображениями фюрера. Лукашенко объяснил, почему не получилось возродить подобные вещи сейчас: "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина".

Наград много не бывает

Глава государства сегодня наградил представителей МВД, Минобороны, Комитета государственной безопасности, Госпогранкомитета, Службы безопасности президента. В числе отличившихся милиционеров:

замминистра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич

замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков

командир спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков

командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба

командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич

командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максим Михович

Наград из рук президента удостоились и военные:

командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов

командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич

командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук

начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков

(последует)