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Лукашенко: в последние дни уходящего года спрос на президента огромен

30.12.2020 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

"В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам", - цитирует главу государства БелТА.

По его словам, в настоящий момент перед собою в строю он видит "настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести". После чего президент поблагодарил их за верность присяге, которая является не просто словами, это "надежный ориентир, определяющий дела и поступки".

Они называют себя патриотами

"Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа", - посетовал Лукашенко.

Пресс-служба МИД РФ
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При этом он заметил, что блага этого не замечает, потому что "у этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики".

По мнению белорусского лидера, эти люди призывают выходить на улицы вместо поиска альтернатив и честной борьбы за симпатии белорусов, причем ставят под сомнение легитимность властей.

"Они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - считает глава государства.

В пример он привел соседние страны, где можно увидеть результаты разрушения массового сознания и исторической памяти. "Особенно у самой активной его части - молодежи", - уточнил президент. 

Кукловоды и их приспешники

Лукашенко обратил внимание, что окружающий мир меняется и становится не таким безопасным для обычного человека, как прежде. Некоторые страны погрузились в череду гражданских войн и конфликтов на национальной почве.

"Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО", - рассказал он.

После чего напомнил, что белорусским властям угрожают новыми рестрикциями, ведут информационную войну и организовывают политические провокации.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость", - предположил глава государства.

По его мнению, все это уже видели в сюжетах немецкой кинохроники, где они маршировали с бело-красно-белыми флагами и изображениями фюрера. Лукашенко объяснил, почему не получилось возродить подобные вещи сейчас: "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина".

Наград много не бывает

Глава государства сегодня наградил представителей МВД, Минобороны, Комитета государственной безопасности, Госпогранкомитета, Службы безопасности президента. В числе отличившихся милиционеров:

  • замминистра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич
  • замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков
  • командир спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков
  • командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба
  • командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич
  • командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максим Михович

Наград из рук президента удостоились и военные:

  • командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов
  • командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич
  • командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук
  • начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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