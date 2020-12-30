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НАУ будет требовать внесение участников Всебелорусского собрания в санкционный список

30.12.2020 12:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Народное антикризисное управление заявило, что не признает Всебелорусское народное собрание, считает его антинародным и незаконным и будет требовать внесение участников «сходки» в санкционный список. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале НАУ.

Представители антикризисного управления заявили, что, по их мнению, ВНС является ни чем иным, как «высшей формой обмана народа и глумления над демократией». Поскольку «преступный режим имитирует диалог с народом, у которого он сам же отнял право голоса и возможность участвовать в политических процессах».

НАУ считает, что собрание проводится с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах беларусов и международного сообщества, а это «очередная политическая манипуляция».

В сообщении говорится, что оппозиция не признает ВНС, считает его антинародным и незаконным по своей сути, а «участие в нем марионеточных делегатов – идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти».

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений – как людей, грубо нарушающих конституцию, права и свободы граждан Беларуси. Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», - заявили в пресс-службе НАУ.

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года.

Сообщается, что на нем будут обсуждать направления общественно-политического развития Беларуси и Программа социально-экономического развития страны на 2021-25 годы.

На ВНС приглашены 2700 человек, представляющих области и Минск. Все эти люди избираются городскими и районными Советами депутатов, общественные объединения. От каждой области предусмотрено не более 310 участников, от Минска – не более 370.

 
Теги: Минск
 
 
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Народное антикризисное управление заявило, что не признает Всебелорусское народное собрание, считает его антинародным и незаконным и будет требовать внесение...
 
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