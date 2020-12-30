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Евросоюз подписал соглашения о сотрудничестве с Британией после Brexit
30.12.2020 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© AP / Francisco Seco
"Это три отдельных соглашения. Каждое соглашение подписано в двух экземплярах. Затем состоится подписание в Лондоне премьер-министром Борисом Джонсоном, куда доставят подписанные в Брюсселе документы", – объяснил журналистам официальный представитель ЕС.
Подписаны:
От ЕС их подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она же поставила свою подпись от имени Евратома. Документы направлены в Лондон, где свою подпись на них поставит британский премьер Борис Джонсон. Затем один из оригиналов отправится на хранение в Евросоюз, а другой останется в Великобритании.
Накануне Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.
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Всего подписано три документа, которые затем доставят в Лондон, где подпись на них поставит британский премьер.
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