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Командир ОМОН вручил президенту Лукашенко подарок "за особые заслуги"
30.12.2020 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома удостоился черного берета.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства отметил в шутку, что у него может не получится сдать все обязательные испытания, чтобы получить право на ношение черного берета.
В ответ на это командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пояснил, что белорусский лидер получил черный берет не просто так, а "за особые заслуги".
Все это предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - констатировал командир.
Черный берет у ОМОН является высшим знаком отличия, который сопоставим по своей значимости с краповым беретом для бойцов внутренних войск. Наградить Александра Лукашенко таким образом решил совет командиров отряда.
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Белорусский лидер удостоился чести стать одним из полноценных бойцов ОМОН, потому что был с ними в одних боевых порядках.
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