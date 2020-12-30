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Лукашенко и Рахмон договорились подготовить график возможных встреч на ближайшее время

30.12.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 декабря. 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

Лукашенко и Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.


БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 декабря. 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Лукашенко,...
 
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