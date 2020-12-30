Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 декабря. 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.

Лукашенко и Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и Рахмон договорились подготовить график возможных встреч на ближайшее время Минск, 30 декабря. 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Лукашенко,...

БелаПАН.