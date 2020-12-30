Лукашенко назвал силовые структуры "важнейшим фактором национальной безопасности, мира и спокойствия в обществе"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 декабря. Силовые структуры Беларуси обеспечат национальную безопасность страны в условиях усиления внешних и внутренних угроз, заявил Александр Лукашенко 30 декабря, посещая отряд мобильный особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома в Уручье.

"В условиях усиления реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности Республики Беларусь мы обеспечим свою независимость, отстоим конституционный строй, будущее нашей страны и народа. При этом каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон и что вы защищены государством, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз".

Он отметил, что наглядный тому пример в последнее время — слаженная работа Комитета госбезопасности и МВД по пресечению деятельности террористических групп.

Силовые структуры Лукашенко назвал важнейшим фактором национальной безопасности, мира и спокойствия в обществе. Поэтому руководство страны уделяет особое внимание нынешнему состоянию и перспективам их развития, добавил он. "Экономические условия сегодня непростые, но нам удается своевременно оснащать вас самыми современными образцами техники и вооружения, сохранять кадровое ядро, повышать престиж службы. Эта работа будет продолжена", — заверил Лукашенко. "Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден: мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно", — подытожил он.

Лукашенко вручил силовикам государственные награды. В числе награжденных: замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, командир ОМОН УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич, командир ОМОН УВД Брестского облисполкома Максим Михович. Наград также удостоены командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов, командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич, командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук, начальник отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков.



Лукашенко в ответ получил черный берет — "высший знак отличия омоновцев". Такое решение принял совет командиров ОМОН, отмечает пресс-служба. Принимая берет, Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право его ношения. На это Балаба пояснил: черный берет вручен ему "за особые заслуги", это предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", — сказал Балаба.



После вручения наград Лукашенко ознакомился с вариантами экипировки бойцов ОМОН и их бытовыми условиями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко назвал силовые структуры "важнейшим фактором национальной безопасности, мира и спокойствия в обществе" Минск, 30 декабря. Силовые структуры Беларуси обеспечат национальную безопасность страны в условиях усиления внешних и внутренних угроз, заявил Александр...

Ирина Турчина, БелаПАН.