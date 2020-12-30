Караев: сильная власть более эффективна в трудные времена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Силовики, которые покинули службу после того, как в стране начались протестные акции, не являются патриотами, об этом заявил экс-министр МВД Юрий Караев в интервью брестскому блогеру Алексею Голикову.

Вторая часть интервью бывшего министра была опубликована в среду. Стороны обсудили поведение силовиков, уровень жизни в Беларуси и акции протеста.

Высокий уровень доходов

Экс-министр полагает, что доходы белорусов можно называть высокими. Он поделился своим наблюдением относительно того, что население в стране не растет, однако в то же время домов становится больше.

"Благосостояние неизменно повышается. Сравнивая несколько десятилетий, я это вижу, глядя на Минск и другие города. Я лично хорошего вижу больше, чем плохого. Некоторые любят только проблемы высвечивать: та деревня вымерла, тут забор покосился. Но если в целом по стране смотреть: населения больше не становится, а дома растут, как грибы. Значит, то же самое количество людей расселилось на большие метры. Количество автомобилей растет, их марки все красивее и красивее", - сказал экс-министр.

Свою зарплату он также назвал достойной, однако подробно на эту тему говорить отказался.

"Мне она кажется достойной. Больше на эту тему говорить не хочу. Автомобиль, на котором я приехал, — Polo. Ни о каком Mercedes класса S речь идти не может. Когда я был назначен на должность, одно из СМИ приехало посмотреть, какая собственность, недвижимость есть. У председателя кооператива спросили: "Где?" Он показал, они снимать не стали и уехали", - сказал Юрий Караев.

Не патриоты

Бывший министр высказался и о силовиках, которые покинули службу, когда в Беларуси после президентских выборов начались протестные акции . Он отметил, что таких людей было немного. Те, кто ушел, заявил Караев, не являются патриотами.

"Те, кто себя не нашел у нас, кто отторгнут или, скорее всего, был бы отторгнут системой, те, кто так и не стали настоящими патриотами и военнослужащими - этот процент настолько ничтожно мал, что о нем не стоит говорить. А раздуто неплохо и красиво подано", - сказал бывший глава МВД.

"Если поговорить с ребятами из коллективов, откуда они ушли, уверен и парочкой интересовался, как они служили: восторженных отзывов не слышал", - подчеркнул он.

Законы демократии - только в мирное время

Во время интервью экс-министра спросили о его отношении к монархии и демократии - какой вид правления ему ближе.

"Я не то, чтобы приверженец абсолютной монархии. Но, оказывается, сильная власть более эффективна в трудные времена, в период катастроф, пандемий, войн, каких-то еще потрясений. Эффективнее намного, чем демократия. Масса примеров даже из художественных книг, из жизни, того, что в мире творится, истории. Сильная власть быстрее справится с последствиями землетрясения, с агрессией внешней и многим другим. Быстрее заставит крутиться колесики механизма государства. И с меньшими потерями государство, общество, страна выйдут из этого катаклизма", - ответил Юрий Караев.

Он добавил, что, по его мнению, законы демократии работают только в мирные времена и в том случае, когда "соседи не хотят ничего оттяпать ".

Власть от бога

Говоря о протестных акциях, экс-глава МВД заявил, что, по его мнению, все они были спланированы и организованы вне Беларуси.

"Цель кукловодов понятна. Медик — очень уважаемая профессия. Они ассоциируются с гуманизмом. У нас к ним априори чувство благодарности (…) Очень звучит, когда профессор университетский к протестам причастен. Он же профессор. Есть такой прием - мобилизовать студентов, как наиболее мобильную часть общества, использовать их максимализм, повышенную тягу к справедливости, быструю загораемость. И обязательно — профессоров. Всегда в вузах найдется такой недооцененный, который в своей науке преуспел, в научной деятельности. Но опять-таки нельзя забывать, что он не во всем разобрался. Если он профессор физики, это не значит, что в общественно-гуманитарной сфере четко и мудро знает и разбирается", - заявил Караев.

Бывший министр также поделился своим мнением о протестующих. По его словам, все люди, которые выступают против власти, являются сторонниками темной силы.

"Вспомните, что вообще-то вся власть от бога. Поэтому восставать против власти, против общества — это ни человеческими, ни религиозными нормами не приветствуется. Любой бунтовщик, восставший, протестун — это сторонник темной силы", - высказал свое видение ситуации экс-глава МВД.

"Недавно встречался в Гродно с настоятельницей монастыря матушкой Гавриилой. Она спрашивает: "Кто главный революционер?" Я помню, что читал: "Дьявол". Она говорит: "Молодец, правильно". Действительно, главный возбудитель спокойствия — дьявол. Те, кто участвуют в восстаниях, революциях, бунтах, — если не слуги его, то сторонники. Многие — невольные, не задумывающиеся. И неплохие люди", - рассказал Караев.

Что сказал бывший министр внутренних дел, а теперь - помощник президента Беларуси–инспектор по Гродненской области Юрий Караев в первой части интервью - читайте на Sputnik .

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