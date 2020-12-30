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Четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси ожидается в начале 2021 года
31.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима может быть принят в начале 2021 года, сообщил на пресс-конференции 30 декабря представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.
«Этот пакет уже формируется. Сейчас мы можем говорить о том, что мы можем дополнять этот пакет новыми именами. Но в общем и целом Европейский союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься», - сказал Ковалевский.
По его словам, горизонт принятия пакета, «вполне возможно, — конец января — начало февраля»,
Третий пакет санкций был принят в середине декабря. "Третий пакет оказался несколько меньше, чем ожидалось. Но мы видим, насколько болезненная реакция со стороны властей, МИД и тех людей, которые попали в список. Это означает, что санкции действуют", -
Евросоюзом 17 декабря на заседании министров окружающей среды был
23 декабря Минфин США
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Новый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима может быть принят в начале 2021 года, сообщил на пресс-конференции 30 декабря представитель...
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