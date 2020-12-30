Четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси ожидается в начале 2021 года

Новый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима может быть принят в начале 2021 года, сообщил на пресс-конференции 30 декабря представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.

«Этот пакет уже формируется. Сейчас мы можем говорить о том, что мы можем дополнять этот пакет новыми именами. Но в общем и целом Европейский союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься», - сказал Ковалевский.

По его словам, горизонт принятия пакета, «вполне возможно, — конец января — начало февраля», пишут Naviny.by.

Третий пакет санкций был принят в середине декабря. "Третий пакет оказался несколько меньше, чем ожидалось. Но мы видим, насколько болезненная реакция со стороны властей, МИД и тех людей, которые попали в список. Это означает, что санкции действуют", - цитирует Ковалевского «Интерфакс-Запад».

Евросоюзом 17 декабря на заседании министров окружающей среды был утвержден третий пакет санкций в отношении белорусских властей. Санкции затронут несколько предприятий и физических лиц. В списке чиновники, судьи и даже приближенные к власти бизнесмены, а также - предприятия ВПК. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь не приемлет политику санкций, но на введение их в отношение нашей страны будет вводить ответные меры .