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Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

02.01.2021 10:15 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства направил поздравления руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, Председателю Китайской Народной Республики, главам европейских и арабских государств, лидерам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций. Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям.

Новогодние поздравления в адрес президента Беларуси

В адрес президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Туркменистана, ОАЭ, Египта, Нигерии, Армении, Палестины, Кувейта, Сирии, Иордании, Бахрейна, Андорры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II. Кроме того поступили поздравления от руководства различных международных организаций. И новогодние поздравления в адрес президента Беларуси продолжают поступать.

 
 
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Глава государства направил поздравления руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, Председателю Китайской Народной Республики, главам европейских и...
 
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