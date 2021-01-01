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В Шотландии заявили о скором возвращении в Евросоюз

01.01.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о скором возвращении страны в Евросоюз. Об этом политик написала в своем Twitter сразу после наступления Нового года.

1 января завершился переходный период по Brexit - Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства в союзе.

"Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет", - написала Стерджен.

Она добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.

Стерджен ранее заявляла, что Великобритания вышла из ЕС против воли Шотландии. Министр подчеркивала необходимость проведения повторного референдума о независимости Шотландии.

Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.

 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания 1 января окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС.
 
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