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В Шотландии заявили о скором возвращении в Евросоюз
01.01.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв – Sputnik. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о скором возвращении страны в Евросоюз. Об этом политик написала в своем Twitter сразу после наступления Нового года.
1 января завершился переходный период по Brexit - Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства в союзе.
"Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет", - написала Стерджен.
Она добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.
Стерджен ранее заявляла, что Великобритания вышла из ЕС против воли Шотландии. Министр подчеркивала необходимость проведения повторного референдума о независимости Шотландии.
Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.
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Великобритания 1 января окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС.
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