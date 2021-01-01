ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ООН приняла бюджет на 2021 год, несмотря на критику США

01.01.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет на 2021 год общим объемом 3,21 миллиарда долларов, против высказались лишь две страны - Израиль и США.

За принятие бюджета, который стал вторым по размеру за последние 50 лет, проголосовали 168 стран. США выступили против документа - Вашингтон отказался финансировать в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

"По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт. 

По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".

"США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение", - заявила Крафт.

Она добавила, что ресурсы американских налогоплательщиков "должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США не поддержали бюджет организации, заявив, что принятый документ направлен на поддержку антисемитизма.
 
Новости дня
Новости политики
 
В Шотландии заявили о скором возвращении в Евросоюз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика