ООН приняла бюджет на 2021 год, несмотря на критику США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет на 2021 год общим объемом 3,21 миллиарда долларов, против высказались лишь две страны - Израиль и США.

За принятие бюджета, который стал вторым по размеру за последние 50 лет, проголосовали 168 стран. США выступили против документа - Вашингтон отказался финансировать в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

"По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт.

По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".

"США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение", - заявила Крафт.

Она добавила, что ресурсы американских налогоплательщиков "должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред.