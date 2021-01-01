ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Беларусь и Кубу объединяет стремление к независимости, свободе и справедливости

01.01.2021 14:49 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 января. Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником — Днем освобождения.

"История Кубы стала символом стремления к независимости, свободы и справедливости. Эти ценности объединяют наши страны и народы", — цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.

По его словам, Минск будет делать все необходимое для сохранения и углубления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Гаваной.

Лукашенко также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Русу, отметив, что "в условиях непрерывного внешнего давления Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своего народа, осуществлять важные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности общества".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 января. Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником — Днем освобождения. "История Кубы...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Шотландии заявили о скором возвращении в Евросоюз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика