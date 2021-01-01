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Великобритания встретила свой "независимый" новый год

01.01.2021 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Завершился переходный период по Brexit - вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Британия перестала жить по правилам ЕС 31 декабря в 23:00.

© AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD
Евросоюз подписал соглашения о сотрудничестве с Британией после Brexit

Британский премьер Борис Джонсон справился с непростой задачей и довел переговоры по торговой сделке до установленного крайнего срока, так что “жесткого Brexit” вопреки опасениям не случилось.

Таким образом, после 47 лет членства в ЕС Британия, по словам премьера, "восстановила свою национальную независимость". С момента, когда британцы приняли соответствующее решение на референдуме, прошло больше четырех лет.

По словам Джонсона, королевство "вернуло себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством".

Заключению соглашения между ЕС и Британией предшествовали долгие месяцы переговоров, однако 24 декабря удалось найти консенсус. В результате с этого дня Британия покидает единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

© AP / Francisco Seco
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Если бы соглашение не было достигнуто, сторонам пришлось бы работать в рамках ВТО, а это могло бы принести ряд проблем, включая рост цен на некоторые товары.

Джонсон, прежде отмечал, что “Brexit - это не конец, а начало” новой эры.

Обе палаты британского парламента в среду одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС после Brexit. Поздно вечером 30 декабря документ подписала королева Елизавета II.

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Впрочем, противники Brexit считают, что легче жизнь в королевстве теперь не станет. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен уже написала в Twittere, обращаясь к ЕС - “Шотландия скоро вернется, не выключайте свет”. Цель Стерджен - возвращение независимости Шотландии от короны.

© Sputnik / Алекс Макнотон
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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Великобритания остается “другом и союзником” и добавил, что решение покинуть ЕС было “порождением европейского недомогания”.

А министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени подчеркнул, что хоть отношения между странами теперь будут другими, в Дублине Британии желают всего самого наилучшего.

Но Борис Джонсон смотрит на ситуацию с оптимизмом, а выход из ЕС называет удивительным моментом.

Великобритания будет “свободна поступать иначе, а при необходимости и лучше, чем наши друзья в ЕС” в новом 2021 году, говорит премьер. Он уверяет - “наша свобода в наших руках, и мы должны максимально использовать ее”.

 
Теги: Минск
 
 
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После 47 лет членства в Европейском союзе страна обрела независимость, переходный период по Brexit закончился.
 
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