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Беларусь упала в индексе человеческого развития, но ее позиции все еще высоки
01.01.2021 17:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв - Sputnik. Беларусь заняла 53-е место в списке стран по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН.
© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA
Страны делятся на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень высокий, высокий, средний и низкий уровень человеческого развития.
Беларусь остается в группе стран с высоким ИЧР, на одну позицию отстает от России, на две - от Казахстана. В пятерку стран с самым высоким индексом человеческого развития входят Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг и Исландия.
При расчете индекса учитывается три вида показателей.
Первый - ожидаемая продолжительность жизни.
Второй - уровень грамотности населения страны, для определения которого рассчитывается среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения. По этому критерию Беларусь обходит Казахстан и Россию, которые в целом в рейтинге заняли более высокие позиции.
Третий показатель - уровень жизни населения.
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ООН поставила Беларусь на 53-е место в списке стран по индексу человеческого развития. Год назад наша страна занимала 50-е место.
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