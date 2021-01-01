Беларусь упала в индексе человеческого развития, но ее позиции все еще высоки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Беларусь заняла 53-е место в списке стран по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН.

Страны делятся на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень высокий, высокий, средний и низкий уровень человеческого развития.

Беларусь остается в группе стран с высоким ИЧР, на одну позицию отстает от России, на две - от Казахстана. В пятерку стран с самым высоким индексом человеческого развития входят Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг и Исландия.

При расчете индекса учитывается три вида показателей.

Первый - ожидаемая продолжительность жизни.

Второй - уровень грамотности населения страны, для определения которого рассчитывается среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения. По этому критерию Беларусь обходит Казахстан и Россию, которые в целом в рейтинге заняли более высокие позиции.

Третий показатель - уровень жизни населения.