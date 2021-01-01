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Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции, страна обещает Беларуси поддержку

02.01.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 января в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство. Португалия возглавила Совет ЕС после ФРГ, руководство в ОБСЕ перешло к Швеции от Албании.

Швеция, в свою очередь, пообещала, что во время своего председательства не забудет о ситуации в Беларуси.

«Приоритетными вопросами во время председательства Швеции будут затяжные конфликты в регионе, защита европейской системы безопасности и сосредоточение внимания на демократии, верховенстве закона, правах человека и гендерном равенстве как части работы по установлению мира и безопасности. Продолжающиеся конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, а также ситуация, которую мы наблюдаем в Беларуси, Украине и вокруг нее, рост напряженности вокруг Нагорного Карабаха требуют нашего общего внимания. Это, конечно, будет в повестке дня с начала года», — подчеркнула глава МИД страны Анн Линде на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что Светлана Тихановская встречалась с Линде 17 ноября, после чего глава МИД Швеции написала  на своей странице о том, что восхищается беларуским народом и его стремлением к свободе и демократии. В августе Тихановская выступила в Европарламенте, после чего, вплоть до конца года, посетила с визитами 10 стран. Ее команда готовит визиты еще в 11 государств.

 
 
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С 1 января в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство. Португалия возглавила Совет ЕС после ФРГ,...
 
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