ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще полгода поработать: очередной этап повышения пенсионного возраста

02.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Очередной этап повышения пенсионного возраста пришелся на первый день нового 2021 года, в сравнении с 2020-ым годом на пенсию белорусов отпустят на полгода позже.

© Sputnik Беларусь / Инфографика
Повышение пенсионного возраста в Беларуси

Указ о совершенствовании пенсионного обеспечения был подписан еще 11 апреля 2016 года. Постепенное повышение пенсионного возраста - каждый год на полгода - началось 1 января 2017 года. Таким образом, сегодня белорусы подошли к пятому этапу этой реформы.

В результате планируется повысить пенсионный возраст на три года. Если в 2016 году женщины уходили на пенсию в 55 лет, то к 2022 году должны будут отправляться на отдых только в 58 лет. Мужчины смогут получать пенсию только с 63 лет.

Правительственные планы

В правительстве отмечают, что благодаря реформе можно будет сохранить число людей трудоспособного возраста, уровень поступления пенсионных отчислений, ежегодно повышать пенсии, а также смягчить дефицита рабочей силы на рынке труда.

© Sputnik / Виктор Толочко
Стало известно, насколько вырастут пенсии в 2021 году

После того, как реформа будет полностью реализована, правительство не планирует еще больше повышать пенсионный возраст, заявлял премьер-министр Роман Головченко летом. В декабре он представил программу действий правительства до 2025 года и уточнил, что пенсионную систему нужно будет переформатировать. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.

В этом году увеличивается и минимальный трудовой стаж, который нужен для получения пенсии. Если в 2020 году для получения пенсии нужно было иметь 17,5 лет трудового стажа с уплатой взносов в Фонд социальной защиты, то теперь этот срок вырос до 18 лет. Если человек не успел наработать страховой стаж, то он будет получать социальную пенсию, а не трудовую.

Страховой стаж также планируют повышать каждые полгода. К 2025 году он должен достигнуть 20 лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь для белорусских мужчин пенсионный возраст составляет 62,5 года, для женщин - 57,5 лет.
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь упала в индексе человеческого развития, но ее позиции все еще высоки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика