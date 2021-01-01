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Еще полгода поработать: очередной этап повышения пенсионного возраста
02.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв - Sputnik. Очередной этап повышения пенсионного возраста пришелся на первый день нового 2021 года, в сравнении с 2020-ым годом на пенсию белорусов отпустят на полгода позже.
© Sputnik Беларусь / Инфографика
Указ о совершенствовании пенсионного обеспечения был подписан еще 11 апреля 2016 года. Постепенное повышение пенсионного возраста - каждый год на полгода - началось 1 января 2017 года. Таким образом, сегодня белорусы подошли к пятому этапу этой реформы.
В результате планируется повысить пенсионный возраст на три года. Если в 2016 году женщины уходили на пенсию в 55 лет, то к 2022 году должны будут отправляться на отдых только в 58 лет. Мужчины смогут получать пенсию только с 63 лет.
Правительственные планы
В правительстве отмечают, что благодаря реформе можно будет сохранить число людей трудоспособного возраста, уровень поступления пенсионных отчислений, ежегодно повышать пенсии, а также смягчить дефицита рабочей силы на рынке труда.
© Sputnik / Виктор Толочко
После того, как реформа будет полностью реализована, правительство не планирует еще больше повышать пенсионный возраст, заявлял премьер-министр Роман Головченко летом. В декабре он представил программу действий правительства до 2025 года и уточнил, что пенсионную систему нужно будет переформатировать. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.
В этом году увеличивается и минимальный трудовой стаж, который нужен для получения пенсии. Если в 2020 году для получения пенсии нужно было иметь 17,5 лет трудового стажа с уплатой взносов в Фонд социальной защиты, то теперь этот срок вырос до 18 лет. Если человек не успел наработать страховой стаж, то он будет получать социальную пенсию, а не трудовую.
Страховой стаж также планируют повышать каждые полгода. К 2025 году он должен достигнуть 20 лет.
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Теперь для белорусских мужчин пенсионный возраст составляет 62,5 года, для женщин - 57,5 лет.
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