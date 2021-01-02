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МИД Литвы должен разблокировать счета санатория Belorus - Минсоцзащиты

02.01.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Для того, чтобы разблокировать счета санатория Belorus в Друскининкае, должен быть задействован МИД Литвы, заявила министр социальной защиты и труда страны Моника Навицкене.

Ранее стало известно о решении банка Swedbank заморозить счета санатория, в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы.

© Photo : "ВКонтакте" / Детский санаторий "Беларусь", г. Друскининкай
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"Мы готовим план, ищем решения двумя способами", - цитируют слова Навицкене литовские СМИ.

По ее словам, один из вариантов - это обращение МИД Литвы в Swedbank с просьбой разблокировать счета, чтобы санаторий смог выплатить своим работникам зарплату за декабрь и закрыть задолженность перед государством, в случае если таковая имеется.

Навицкене уточнила, что в будущем подобные ситуации нужно регулировать законом, и Минсоцзащиты уже ищет возможное решение ситуации. В частности, ведомство готовит обращение в банк и надеется уже в ближайший месяц помочь работникам санатория не остаться без зарплат.

Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) сейма Литвы Жигимантас Павиленис сообщил, что пострадавшие работники санатория могут обратиться в Минсоцзащиты страны для восстановления справедливости.

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысячи несовершеннолетних.

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Теги: Минск
 
 
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Пока работники санатория, среди которых 350 литовцев, могут обратиться в профильное ведомство для установления справедливости.
 
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