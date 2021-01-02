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Смертную казнь отменили в Казахстане
02.01.2021 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", сообщила пресс-служба главы государства.
С 17 декабря 2003 года в стране начал действовать бессрочный мораторий на смертную казнь – исполнение всех приговоров было отложено до окончательного решения вопроса об ее отмене.
© REUTERS / KYODO
В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения Казахстана ко Второму Факультативному протоколу. А 23 сентября 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Омаров по поручению президента подписал Второй Факультативный протокол.
Присоединившись к документу, страна должна принять необходимые меры для отмены смертной казни. Может быть одно исключение в случае юридического оформления такой оговорки – высшая мера наказания может применяться в военное время.
В настоящее время 88 стран из 193 государств-членов ООН являются участниками Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.
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Бессрочный мораторий на смертную казнь существовал в стране с декабря 2003 года, существует лишь одно исключение, при котором может быть применена высшая мера.
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