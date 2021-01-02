ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертную казнь отменили в Казахстане

02.01.2021 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", сообщила пресс-служба главы государства.

С 17 декабря 2003 года в стране начал действовать бессрочный мораторий на смертную казнь – исполнение всех приговоров было отложено до окончательного решения вопроса об ее отмене.

© REUTERS / KYODO
Японца, убившего 9 человек, приговорили к смертной казни

В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения Казахстана ко Второму Факультативному протоколу. А 23 сентября 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Омаров по поручению президента подписал Второй Факультативный протокол.

Присоединившись к документу, страна должна принять необходимые меры для отмены смертной казни. Может быть одно исключение в случае юридического оформления такой оговорки – высшая мера наказания может применяться в военное время.

В настоящее время 88 стран из 193 государств-членов ООН являются участниками Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бессрочный мораторий на смертную казнь существовал в стране с декабря 2003 года, существует лишь одно исключение, при котором может быть применена высшая мера.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД Литвы должен разблокировать счета санатория Belorus - Минсоцзащиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика