Смертную казнь отменили в Казахстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", сообщила пресс-служба главы государства.

С 17 декабря 2003 года в стране начал действовать бессрочный мораторий на смертную казнь – исполнение всех приговоров было отложено до окончательного решения вопроса об ее отмене.

В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения Казахстана ко Второму Факультативному протоколу. А 23 сентября 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Омаров по поручению президента подписал Второй Факультативный протокол.

Присоединившись к документу, страна должна принять необходимые меры для отмены смертной казни. Может быть одно исключение в случае юридического оформления такой оговорки – высшая мера наказания может применяться в военное время.

В настоящее время 88 стран из 193 государств-членов ООН являются участниками Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

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