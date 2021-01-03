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Председательство Беларуси в СНГ в 2021 году
03.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВажную миссию на себя берет Беларусь в 2021. Год пройдет под знаком председательства нашей страны в СНГ. Градус ответственности официального Минска за развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве не снижается. В нынешних реалиях укрепление связей – необходимость. Причем делать это нужно в разных форматах: не только в ЕАЭС, где лидерская роль Беларуси в непростом 2020 году была заметна, но и в СНГ, где мы только становимся у руля.
Беларусь всегда подходила к интеграции инициативно, последовательно ратуя за сближение. Укреплять контакты, развивать экономику, быть вместе - так Александр Лукашенко контурно очертил приоритеты на прошедшем в конце прошлого года саммите лидеров объединения.
Президент Беларуси: Интеграция - неизбежная необходимостьНа финише прошлого года Совет глав государств СНГ утвердил концепцию дальнейшего развития Содружества в новой редакции. Там приоритет экономическому сотрудничеству. Ну а встретиться лидеры СНГ договорились в Минске в октябре.
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Важную миссию на себя берет Беларусь в 2021. Год пройдет под знаком председательства нашей страны в СНГ. Градус ответственности официального Минска за развитие...
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