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Эксперты: протесты вспыхнут весной с новой силой
03.01.2021 17:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Акции протеста продолжаются в первые дни 2021 года, а нового всплеска можно ожидать весной.
Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, о чем он
В Беларуси очередное протестное воскресенье
В стране - 148 день протестов. В Минске 3 января акция протеста в поддержку репрессированных журналистов прошла возле журфака БГУ. Собравшиеся держали плакаты Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел»,
Телеграм-каналы сообщают, что протестные марши прошли на Спортивной, на улице Леонида Беды, Захарова, в Советском районе, возле "Риги", в Уручье. Причем там же, в Уручье, были замечены люди с красно-зелеными флагами.
Всплеск активности можно ждать весной
Дмитрий Болкунец считает, что в новом году протесты в Беларуси продолжатся и, скорее всего, следует ожидать всплеска активности к весне. По его мнению, Лукашенко попытается остаться у власти, к примеру, через
«Вместе с тем, вероятно, будет ужесточена внешняя повестка вокруг Беларуси. Отдельные западные страны попытаются разыграть свою карту, чтобы убрать Лукашенко и привести к власти своих ставленников. Не исключено, что 2021 год станет судьбоносным для Беларуси», - отметил Болкунец.
При этом сам Лукашенко пытается снизить протестный потенциал общества, обещая уйти после внедрения необходимых изменений в конституцию республики. По словам эксперта, проект, который он хочет реализовать, никто до сих пор не видел.
«Вероятно, он будет представлен в феврале на всебелорусском народном собрании. Лукашенко попытается принять модель новой Беларуси, где он себя видит как минимум генеральным секретарем Всебелорусского народного собрания. Все попытки продвинуть новую конституцию с его стороны, скорее всего, вызовут новые протесты. Нельзя исключать, что эти демонстрации будут проходить по самым радикальным сценариям», - резюмировал Болкунец.
По мнению эксперта, последние события в Беларуси носят исторический характер и связаны с глубокими трансформациями в жизни белорусского общества, мировоззрении белорусов.
«То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко - политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится. Все, что он делает на данный момент, - лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко», - сказал политолог.
Напомним, протесты в Беларуси начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа, когда в стране прошли выборы. По данным соцопросов, подавляющая часть населения считает выборы сфальсифицированными. Ситуация обостряется и тем, что протесты жестоко подавляются силовиками, известны случаи издевательств и пыток.
Эксперты сходятся во мнениях
Акции не прекращаются, хотя с наступлением холодов они заметно ослабли. Но многие эксперты считают, что весной протесты возобновятся и усилятся.
Так, проведение ВНС может стать триггером протестной активности. «Придется принимать усиленные меры безопасности, ограждать «лучших представителей народа» от самого вышедшего на протест народа. В итоге VI ВНС будет выглядеть особенно карикатурно», -
По мнению экономиста и политика, главы Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, конфликт в Беларуси усугубляется. «Если он (Александр Лукашенко) снова продолжит утверждать, что протестующие мерзавцы, алкоголики, тунеядцы, и нужно их душить и заставлять работать, ну тогда весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики», - подчеркнул эксперт в
Заключение каких-либо соглашений белорусских властей и с Россией также может вызвать новые массовые протесты в Беларуси,
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Акции протеста продолжаются в первые дни 2021 года, а нового всплеска можно ожидать весной.
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