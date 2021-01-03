Эксперты: протесты вспыхнут весной с новой силой

Акции протеста продолжаются в первые дни 2021 года, а нового всплеска можно ожидать весной.

Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, о чем он заявил в интервью изданию Газета.Ru.

В Беларуси очередное протестное воскресенье

В стране - 148 день протестов. В Минске 3 января акция протеста в поддержку репрессированных журналистов прошла возле журфака БГУ. Собравшиеся держали плакаты Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел», передает onliner.by.

Телеграм-каналы сообщают, что протестные марши прошли на Спортивной, на улице Леонида Беды, Захарова, в Советском районе, возле "Риги", в Уручье. Причем там же, в Уручье, были замечены люди с красно-зелеными флагами.

Всплеск активности можно ждать весной

Дмитрий Болкунец считает, что в новом году протесты в Беларуси продолжатся и, скорее всего, следует ожидать всплеска активности к весне. По его мнению, Лукашенко попытается остаться у власти, к примеру, через Всебелорусское народное собрание .

«Вместе с тем, вероятно, будет ужесточена внешняя повестка вокруг Беларуси. Отдельные западные страны попытаются разыграть свою карту, чтобы убрать Лукашенко и привести к власти своих ставленников. Не исключено, что 2021 год станет судьбоносным для Беларуси», - отметил Болкунец.

При этом сам Лукашенко пытается снизить протестный потенциал общества, обещая уйти после внедрения необходимых изменений в конституцию республики. По словам эксперта, проект, который он хочет реализовать, никто до сих пор не видел.

«Вероятно, он будет представлен в феврале на всебелорусском народном собрании. Лукашенко попытается принять модель новой Беларуси, где он себя видит как минимум генеральным секретарем Всебелорусского народного собрания. Все попытки продвинуть новую конституцию с его стороны, скорее всего, вызовут новые протесты. Нельзя исключать, что эти демонстрации будут проходить по самым радикальным сценариям», - резюмировал Болкунец.

По мнению эксперта, последние события в Беларуси носят исторический характер и связаны с глубокими трансформациями в жизни белорусского общества, мировоззрении белорусов.

«То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко - политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится. Все, что он делает на данный момент, - лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко», - сказал политолог.

Напомним, протесты в Беларуси начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа, когда в стране прошли выборы. По данным соцопросов, подавляющая часть населения считает выборы сфальсифицированными. Ситуация обостряется и тем, что протесты жестоко подавляются силовиками, известны случаи издевательств и пыток.

Эксперты сходятся во мнениях

Акции не прекращаются, хотя с наступлением холодов они заметно ослабли. Но многие эксперты считают, что весной протесты возобновятся и усилятся.

Так, проведение ВНС может стать триггером протестной активности. «Придется принимать усиленные меры безопасности, ограждать «лучших представителей народа» от самого вышедшего на протест народа. В итоге VI ВНС будет выглядеть особенно карикатурно», - пишет политолог Александр Класковский.

По мнению экономиста и политика, главы Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, конфликт в Беларуси усугубляется. «Если он (Александр Лукашенко) снова продолжит утверждать, что протестующие мерзавцы, алкоголики, тунеядцы, и нужно их душить и заставлять работать, ну тогда весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики», - подчеркнул эксперт в интервью изданию «Голос Америки».