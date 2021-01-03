ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протестующие перекрыли улицу Романовская Слобода в Минске

04.01.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 января. Участники одной из децентрализованных акций протеста в Минске перекрыли улицу Романовская Слобода, свидетельствует видеозапись, размещенная в социальных сетях.

Около 25 человек стоят на проезжей части возле регулируемого пешеходного перехода с бело-красно-белыми флагами и дымовой шашкой. Слышны сигналы скопившихся автомобилей. Как долго продолжалась акция и была ли реакция силовиков, пока неизвестно.

Второе воскресенье подряд в популярных телеграм-каналах нет предложений о точках сбора, люди организуются сами через дворовые чаты.

Первые марши в Минске начались до рассвета и продолжились до наступления темноты. Вышли жители Малиновки, Чижовки, Сухарева, Уручья, Шабанов, Лошицы, Дражни, Сельхозпоселка, домов возле станции метро "Спортивная", на улицах Захарова, Пулихова, Золотая Горка, Платонова, Матусевича. В поезде второй линии метро около десяти молодых людей с бело-красно-белыми флагами скандировали "Жыве Беларусь!".

Сообщается об инциденте в микрорайоне Чижовка, где на участников локального марша едва не наехал автомобиль.

Поступает информация об акциях разного формата в Бресте, Могилеве, Дзержинске, Смолевичах, Мозыре, Полоцке, Новополоцке, Бобруйске, Ратомке, а также за рубежом (в Берлине, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Киеве, Львове).

Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" сообщает о задержании на акциях в Беларуси четырех человек (на 16.00).

Сегодняшние события прокомментировала в "Твиттере" на английском языке экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: "В Беларуси воскресенье — для мирных протестов. Первые марши 2021 года проходят сегодня в Минске и регионах. По прошествии многих недель белорусы требуют того же: прекращения насилия, освобождения политзаключенных и новых, честных и свободных выборов".

На твит Тихановской отреагировал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его мнению, те, кто считает, что меньшее количество народа на улицах означает облегчение и можно выиграть время, занимаются самообманом. "Неизбежное приближается медленно, торжественно и безоговорочно", — считает Линкявичюс.

31 декабря в ходе посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Александр Лукашенко заявил: "Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок".


Дмитрий Власов, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 января. Участники одной из децентрализованных акций протеста в Минске перекрыли улицу Романовская Слобода, свидетельствует видеозапись, размещенная в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Эксперты: протесты вспыхнут весной с новой силой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика