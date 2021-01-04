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Новак рассказал, когда Беларусь перенаправит грузы в российские порты

04.01.2021 10:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Переговоры о поставках возобновились в августе после введения санкций против белорусских чиновников со стороны Литвы.

По словам Новака, начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты не исключено уже в течение этого года. 

© Sputnik / Алексей Куденко
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"Вполне возможно, что и в 2021 году (белорусы – Sputnik) могут (поставить – Sputnik) уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже", — заявил Новак в интервью телеканалу РБК.

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву". Лукашенко считает, что в Вильнюсе "зажрались" и пришла пора "поставит на место". 

Ранее Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь может экспортировать нефтепродукты через российские порты уже в этом году, считает вице-премьер Александр Новак.
 
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