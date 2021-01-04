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Лукашенко снова твердит о переделе мира из-за пандемии

04.01.2021 14:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

4 января Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Лукашенко во время встречи твердил о переделе мира, Швед - о попытках дестабилизации ситуации в стране.

В ходе беседы стороны поделились свомими мнениями о политической ситуации в стране, ситуации в мире и даже обсудили киберпреступников и мошенников, которые, по мнению генпрокурора, активизировались в стране из-за того, что в Беларуси правоохранители были вынуждены заниматься политическими делами.

«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — подчеркнул Лукашенко.

Андрей Швед, в свою очередь заявил, что криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов, а уровень преступности и вовсе падает.

«Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких — на 27%, преступлений в быту — на 11%. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности», — подчеркнул он, добавив, что в 2020 году был отмечен рост киберпреступлений.

Напомним, что 9 октября новым генеральным прокурором Беларуси был назначен Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Лукашенко после назначения дал понять, что ждет от Генпрокуратуры активности, адекватной нынешнему времени.

В октябре Швед отчитался о том, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел. При этом про наказание за насилие со стороны силовиков Швед так ничего и не рассказал. Уже сегодня, 4 января, в разговоре с Лукашенко речь шла о тысяче преступлений. О наказании за пытки и убийства, совершенные силовиками, стороны во время встречи не говорили.

 
 
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4 января Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Лукашенко во время встречи твердил о переделе мира, Швед - о попытках...
 
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