Президент: Год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

Источник материала: БT

Криминогенная ситуация, стабилизация обстановки в стране, деятельность прокуратуры. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости.

Первая рабочая встреча в новом году у президента - с генпрокурором. Андрей Швед на этот ответственный пост был назначен главой государства в сентябре. В целом, последние полгода стали непростыми для всей правоохранительной системы. Но парализовать ее работу (как бы кому-то ни хотелось) не удалось!

А. Лукашенко принял с докладом генпрокурора Беларуси

Свой доклад генпрокурор начал с анализа криминогенной обстановки в стране. Она полностью под контролем правоохранителей. Они смогли дать серьезный отпор деструктивным силам и всем тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. На этой почве (по словам Андрея Шведа) было совершено более тысячи преступлений. Однако президента интересовало не только это, но и как в целом обстоят дела в борьбе с преступностью.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: "Что касается этой негативной тенденции в августе, в целом по большинству преступлений ситуация под контролем, но негативная тенденция - рост преступлений, связанных с кибермошенничеством. Если в 2019-м больше 10 тысяч, то в прошлом году рост существенный - 25 тысяч, рост - в 2 с половиной раза. Воспользовавшись нервной ситуацией, кибермошенники из-за рубежа кинулись обманывать наших граждан - рост преступности".









Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей

Андрей Швед доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Предпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность, позволили не допустить бесчинств и хаоса.

"Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе", - подчеркнул генеральный прокурор.

Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности.

Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма

Как в любом правовом государстве, в Беларуси соблюдается принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления. К слову, в этом году Генпрокуратура намерена внести блок предложений по изменению законодательства в части усиления ответственности (в том числе и уголовной) за экстремизм, а также нарушение общественного порядка. В частности, конкретизируют определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма.