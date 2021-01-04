|
Президент Литвы призвал помочь работникам санатория "Беларусь"
04.01.2021 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с главой МИД республики Габриэлем Ландсбергисом заявил, что правительство страны должно найти решение, чтобы помочь работникам санатория "Беларусь" в Друскининкае.
© Photo :
В конце декабря минувшего года стало известно о решении банка Swedbank заморозить счета санатория, в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы.
"Президент подчеркнул, что применение санкций (в отношении Беларуси – Sputnik) не должно ухудшить положение граждан и компаний Литвы, поэтому правительство должно найти решения, чтобы помочь сотрудникам друскининкайского санатория "Беларусь", которые внезапно лишились источника дохода", – говорится в сообщении пресс-службы Науседы.
Ранее сообщалось, что МИД Литвы выясняет, какую помощь можно оказать работающим в санатории гражданам республики.
Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч несовершеннолетних.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам лидера балтийской республики, применение санкций в отношении Беларуси, не должно ухудшить положение граждан и компаний Литвы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)