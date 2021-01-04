EUobserver: в КГБ Беларуси обсуждали вопросы физического устранения Шеремета

Опубликована аудиозапись разговора экс-председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками спецподразделения «Альфа», где обсуждалось физическое устранение журналиста Павла Шеремета.

О получении записи сообщает европейское политическое издание EUobserver.

Речь идет об устранении не только Шеремета, но и бывшего начальника СИЗО № 1 Володарка в Минске Олега Алкаева, бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа полковника Владимира Бородача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина.

Аудиозапись датирована 11 апреля 2012 года, на ней экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев беседует с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа».

Подробнее о записи

Издание утверждает, что запись была передана бывшим сотрудником спецподразделения «Алмаз» КГБ Игорем Макаром, который сейчас живет за границей. По словам Макара, запись попала к нему в 2012 году, и он «незаметно поделился» ею с одним из американских дипломатов, чтобы защитить своего друга Олега Алкаева, имя которого было в списке жертв. Сейчас Макар говорит, что решил опубликовать информацию из солидарности с протестующими в Беларуси.

На записи мужские голоса, судя по всему, обсуждают возможное внедрение в среду белорусских политических эмигрантов своего сотрудника, а также физическое устранение некоторых белорусских граждан, находившихся на тот момент за границей.

В ходе разговора речь также заходит о журналисте Павле Шеремете, который был взорван в машине 20 июля 2016 года в центре Киева. Полиция квалифицировала взрыв как умышленное убийство.

Шеремет был одним из самых известных журналистов белорусского происхождения, он смело критиковал, искал правду, задавал неудобные вопросы и был первоклассным профессионалом в своем деле. В 1996 году Павел Шеремет был главным редактором БДГ, тогда же был назначен завотделом белорусского бюро на ОРТ и собкором телеканала в Беларуси.

«Вот по Шеремету нужно сработать, который з… ал, б… дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, б… дь, совсем, б… дь… ни рук, ни ног не соберут», - говорит голос, который издание EUobserver идентифицирует как принадлежащий Вадиму Зайцеву.

На записи говорят о том, какими методами можно достичь поставленных целей: с помощью химических и отравляющих веществ, говорят о «тротиле, пластиде, детонаторах». Предполагается, что понадобится специалист-автомеханик, «который сделает так, что […] потом ни один эксперт […] не установит эту заблаговременную поломку автомобиля, и почему он ушел в кювет». Говорят и о финансировании - упоминается «спецсчет президента», на котором якобы находится более полутора миллионов долларов.

Вопрос подлинности

Издание утверждает, что сама запись, часть которой размещена в материале, сделана в здании КГБ, а голос на ней предлагается сравнить с голосом Зайцева из различных телевизионных интервью.

Подтвердить подлинность материала сложно, однако эксперты не обнаружили на пленках явных следов аудио-манипуляций, сообщает Euobserver. Звук был слишком низкого качества с технической точки зрения, чтобы проводить биометрический «анализ распознавания говорящего», объяснил директор центра Каталин Григорас.

По его словам, запись отредактировали как минимум один раз. Григорас предполагает, что это сделали для удаления цифровой подписи, которая могла бы идентифицировать человека, установившего записывающее устройство в кабинете главы КГБ Вадима Зайцева.

Игорь Макар готов подтвердить подлинность записей в суде. Заявил готовность при необходимости дать аналогичные показания в суде и еще один источник из Беларуси, который попросил не пока раскрывать его имени.

Кроме того, сотрудник разведки одной из стран НАТО, который был знаком с Зайцевым, заявил Euobserver, что голос на записях – похож на голос экс-главы белорусского КГБ.

В ноябре 2012 года ВЗайцев был снят с поста главы белорусского КГБ, с 2013 года и по настоящий момент он является генеральным директором СООО «Космос ТВ». С целью получить комментарий корреспонденты попытались связаться с Зайцевым, однако указанный на сайте компании номер телефона приемной никто не снимает, пишет TUT.BY .

P.S.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил изданию URA.RU, что покушение готовилось не только на вышеперечисленных лиц, но и на гражданина РФ, политолога ВШЭ Андрея Суздальцева.

Суздальцев в разговоре с URA.RU подтвердил , что спецслужбы Беларуси по приказу президента республики готовили его убийство на территории России.

«В 2010-2014 годах было сложно, потому что ощущалось давление, ощущалась слежка. Некоторые представители Беларуси публично требовали от спецслужб, чтобы меня выкрали, убили», - рассказал Суздальцев.

Политолог отметил, что у него нет доказательств причастности Лукашенко к слежке, однако упомянул, что президент республики публично называл его врагом режима.

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Фото news.liga.net