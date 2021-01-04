Мексика готова предоставить Ассанжу политическое убежище

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа – из-за опасений за его здоровье. Американская сторона в свою очередь сообщила, что подаст апелляцию на решение суда.

В свою очередь Обрадор назвал решение британского суда триумфом правосудия.

"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции в понедельник.

Вашингтон же намерен добиться экстрадиции Ассанжа, об этом заявил представитель министерства юстиции США Марк Раймонди.

"Хотя мы крайне разочарованы окончательным решением суда, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона", - отметил представитель Минюста.

"Дело Ассанжа"

В 2010 году Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне почти семь лет. В 2019 году начались слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа, а после этого американские власти предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозило бы тюремное заключение сроком до 175 лет.

Ранее адвокаты американской стороны давали понять, что в случае, если запрос на экстрадицию будет отклонен лондонским судом, они опротестуют это решение. У США теперь 14 дней для подачи апелляции. Юристы Ассанжа полагают, что рассмотрение этого дела может растянуться на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

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