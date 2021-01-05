США готовы сотрудничать с оппозицией Венесуэлы в обход санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Минфин США одобрил сотрудничество американских компаний с венесуэльской оппозицией, несмотря на санкции в отношении властей страны, об этом в ведомстве рассказали в понедельник.

"Представители США могут осуществлять транзакции и взаимодействия с любыми лицами, назначенными (Хуаном – Sputnik) Гуаидо, четвертой Национальной ассамблеей или делегированными ею в члены совета директоров госкомпаний Венесуэлы", – говорится в сообщении.

В 2019 году указом президента США был введен запрет для американских граждан на какое-либо взаимодействие с государственными предприятиями Венесуэлы. Исключение было сделано для пяти компаний из Штатов, представляющих энергетический сектор.

Опубликованный в понедельник, 4 января, документ Минфина США подчеркивает, что сотрудничество с Национальной ассамблеей под председательством Николаса Мадуро все еще подпадает под санкции, но отныне разрешено взаимодействие с признанным Штатами главой Венесуэлы оппозиционным лидером Хуаном Гуаидо и его представителями.

А что в Венесуэле?

Во вторник, 5 января, в Венесуэле начинает работать новый состав Национальной ассамблеи, выборы в которую прошли 6 декабря.

Тогда, по официальным данным, в парламентских выборах победил "Большой патриотический полюс Симона Боливара", занявший 91,34% мест (253 депутатских кресла). Во главе Альянса социалистических партий Венесуэлы стоит правящая Единая социалистическая партия, ее лидером является президент Николас Мадуро.

Он ранее призвал депутатов к поиску решений в борьбе с блокировкой счетов Венесуэлы за рубежом и возобновления источников доходов страны. Также, по его мнению, Национальная ассамблея может стать инициатором переговоров между всеми политическими силами страны.

Возглавляющий оппозицию Хуан Гуаидо, лишенный поста председателя парламента 5 января 2020 года, объявил, что его сторонники-парламентарии продолжат работу, невзирая на избрание нового состава Нацассамблеи. Он призвал жителей Венесуэлы 5 января выйти на улицы.