ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США готовы сотрудничать с оппозицией Венесуэлы в обход санкций

05.01.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Минфин США одобрил сотрудничество американских компаний с венесуэльской оппозицией, несмотря на санкции в отношении властей страны, об этом в ведомстве рассказали в понедельник.

"Представители США могут осуществлять транзакции и взаимодействия с любыми лицами, назначенными (Хуаном – Sputnik) Гуаидо, четвертой Национальной ассамблеей или делегированными ею в члены совета директоров госкомпаний Венесуэлы", – говорится в сообщении.

В 2019 году указом президента США был введен запрет для американских граждан на какое-либо взаимодействие с государственными предприятиями Венесуэлы. Исключение было сделано для пяти компаний из Штатов, представляющих энергетический сектор.

Опубликованный в понедельник, 4 января, документ Минфина США подчеркивает, что сотрудничество с Национальной ассамблеей под председательством Николаса Мадуро все еще подпадает под санкции, но отныне разрешено взаимодействие с признанным Штатами главой Венесуэлы оппозиционным лидером Хуаном Гуаидо и его представителями.

А что в Венесуэле?

Во вторник, 5 января, в Венесуэле начинает работать новый состав Национальной ассамблеи, выборы в которую прошли 6 декабря.

Тогда, по официальным данным, в парламентских выборах победил "Большой патриотический полюс Симона Боливара", занявший 91,34% мест (253 депутатских кресла). Во главе Альянса социалистических партий Венесуэлы стоит правящая Единая социалистическая партия, ее лидером является президент Николас Мадуро.

Он ранее призвал депутатов к поиску решений в борьбе с блокировкой счетов Венесуэлы за рубежом и возобновления источников доходов страны. Также, по его мнению, Национальная ассамблея может стать инициатором переговоров между всеми политическими силами страны.

Возглавляющий оппозицию Хуан Гуаидо, лишенный поста председателя парламента 5 января 2020 года, объявил, что его сторонники-парламентарии продолжат работу, невзирая на избрание нового состава Нацассамблеи. Он призвал жителей Венесуэлы 5 января выйти на улицы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ разрешает американским компаниям взаимодействовать с оппозиционным лидером Хуаном Гуаидо, а также его представителями.
 
Новости дня
Новости политики
 
Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика