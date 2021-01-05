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Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей
05.01.2021 10:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОб этом президенту накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не вышло. Дан мощный отпор деструктивным силам и тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Андрей Швед, который с сентября работает во главе прокуратуры, доложил главе государства в том числе и о мерах по наведению порядка и работе правоохранителей.
Президент: год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитетПредпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность, позволили не допустить бесчинств и хаоса. К слову, Генпрокуратура намерена инициировать поправки в законодательство, которые усилят ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка. В целом в стране снижается преступность. Среди негатива генпрокурор отметил рост нарушений в киберпространстве: в последние месяцы мошенники активно атакуют доверчивых граждан.
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Об этом президенту накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не...
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