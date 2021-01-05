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Президент: год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей Об этом президенту накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не...

Об этом президенту накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не вышло. Дан мощный отпор деструктивным силам и тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Андрей Швед, который с сентября работает во главе прокуратуры, доложил главе государства в том числе и о мерах по наведению порядка и работе правоохранителей.Предпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность, позволили не допустить бесчинств и хаоса. К слову, Генпрокуратура намерена инициировать поправки в законодательство, которые усилят ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка. В целом в стране снижается преступность. Среди негатива генпрокурор отметил рост нарушений в киберпространстве: в последние месяцы мошенники активно атакуют доверчивых граждан.