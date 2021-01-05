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Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей

05.01.2021 10:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом президенту  накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не вышло. Дан мощный отпор деструктивным силам и тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Андрей Швед, который с сентября работает во главе прокуратуры, доложил главе государства в том числе и о мерах по наведению порядка и работе правоохранителей. 

Президент: год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

Предпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность,  позволили не допустить бесчинств и хаоса. К слову, Генпрокуратура намерена инициировать поправки в законодательство, которые усилят ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка. В целом в стране снижается преступность. Среди негатива генпрокурор отметил рост нарушений в киберпространстве: в последние месяцы мошенники активно атакуют доверчивых граждан. 

 
 
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Об этом президенту  накануне доложил генпрокурор. Последние полгода были не самыми простыми для всей правоохранительной системы, но парализовать ее работу не...
 
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