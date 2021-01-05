Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Лауреат Нобелевской премии 1976 года ирландка Мейрид Корриган направила в Нобелевский комитет письмо с кандидатурами бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг, пишет The Irish News.

Основательница Сообщества мирных людей, которое добивалось прекращения конфликта в Северной Ирландии, отметила, что все трое уже выдвигались на Нобелевскую премию мира по отдельности, но так и не получили ее. Она подчеркнула, что каждый из них достоин награды, поскольку "продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств".

Лауреат 1976 года напомнила, что Сноуден, работая в американской разведке, не мог молчать, зная, что правительство незаконно следит за гражданами США и первыми лицами других государств. Ассанж, в свою очередь, выполнял свой долг как издатель, раскрыв факты о военных преступлениях в Ираке и Афганистане. А Мэннинг передала основателю WikiLeaks секретные материалы про убийство мирных жителей в Ираке, за что семь лет отсидела в тюрьме.

В марте 2020-го Челси Мэннинг (в прошлом мужчина Брэдли Мэннинг) была освобождена из тюрьмы. Эдвард Сноуден после передачи нескольким американским газетам ряда секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете получил политическое убежище в России, в конце октября прошлого года ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ. Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции в понедельник 5 января.