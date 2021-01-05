Соглашение об общих рынках нефти страны ЕАЭС подготовят уже в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. План мероприятий утвердил в ноябре 2020-го Высший Евразийский экономический совет.

Документ будет реализован в рамках концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, страны ЕАЭС подготовят соответствующее соглашение в текущем году, рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Республика".

"Продолжается обсуждение проектов соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза и единых правил доступа к услугам систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Работа по подготовке двух документов будет завершена в 2021 году", – цитирует Петришенко издание.

По словам белорусского вице-премьера, существуют "рабочие моменты", когда по отдельным вопросам эксперты расходятся во мнениях. Но Петришенко не видит в этом ничего удивительного.

"Это естественно, поскольку в рамках других интеграционных объединений мы еще ничего столь детального не создавали и национальные законодательства у всех имеют свои особенности", – заявил он.

Также Петришенко отметил, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих рынков не только нефти, но и электроэнергии, и природного газа. На этом этапе уже есть конкретные результаты по интересующим вопросам. К примеру, Беларусь, Армения и Киргизия в 2020 году ратифицировали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка союза.

Напомним, Беларусь договорилась с Россией о поставках энергоресурсов на 2021 год на выгодных условиях . Об этом в конце декабря заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Он также выразил уверенность, что все контракты с российской стороной будут обязательно подписаны. РФ в свою очередь готова поставить 18 миллионов тонн нефти на белорусские НПЗ.

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