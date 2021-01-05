ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соглашение об общих рынках нефти страны ЕАЭС подготовят уже в этом году

05.01.2021 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. План мероприятий утвердил в ноябре 2020-го Высший Евразийский экономический совет.

Документ будет реализован в рамках концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, страны ЕАЭС подготовят соответствующее соглашение в текущем году, рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Республика".

"Продолжается обсуждение проектов соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза и единых правил доступа к услугам систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Работа по подготовке двух документов будет завершена в 2021 году", – цитирует Петришенко издание. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
Минфин прокомментировал подписание контрактов по нефти на 2021 год

По словам белорусского вице-премьера, существуют "рабочие моменты", когда по отдельным вопросам эксперты расходятся во мнениях. Но Петришенко не видит в этом ничего удивительного.

"Это естественно, поскольку в рамках других интеграционных объединений мы еще ничего столь детального не создавали и национальные законодательства у всех имеют свои особенности", – заявил он.

Также Петришенко отметил, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих рынков не только нефти, но и электроэнергии, и природного газа. На этом этапе уже есть конкретные результаты по интересующим вопросам. К примеру, Беларусь, Армения и Киргизия в 2020 году ратифицировали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка союза.

Напомним, Беларусь договорилась с Россией о поставках энергоресурсов на 2021 год на выгодных условиях. Об этом в конце декабря заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Он также выразил уверенность, что все контракты с российской стороной будут обязательно подписаны. РФ в свою очередь готова поставить 18 миллионов тонн нефти на белорусские НПЗ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца 2021-го запланирована подготовка документов о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, заявил вице-премьер Беларуси Игорь...
 
Новости дня
Новости политики
 
Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика