Песков: США не хотят видеть Россию равноправным партнером

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Россия способна нести груз ответственности на международной арене и занимать ответственную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, Россия, по его словам, должна прежде всего руководствоваться своими интересами и не "зацикливаться на западе", но и обижаться на запад не стоит. Что касается США, то они устроили "такой беспредел" в международной политике, что никакие правила игры уже не действуют, отметил Песков.

"Как показывает практика, сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так", – сказал он в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.

Также Песков отметил, что никто не застрахован "от лавинообразной дестабилизации ситуации" в разных регионах мира".

Последует