|
Лукашенко назвал "Горизонт" великим производством и имиджем страны
05.01.2021 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусские власти не собираются продавать холдинг "Горизонт", заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения инновационного центра предприятия во вторник.
По словам белорусского лидера, он помнит, как в начале своей карьеры посещал "Горизонт". Тогда решалась судьба предприятия, которое на тот момент оказалось в трудной ситуации после развала СССР.
Развитие за спиной государства
"Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать "Горизонт", - пообещал работникам предприятия Лукашенко.
После чего добавил, что "Горизонт" нужно развивать и дальше, расширять производство, потому что, если бы предприятием занимался частник, а не государство, то люди бы сразу оказались на улице при низкой прибыли.
"Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие", - выразил свое мнение белорусский лидер.
"Это великое производство, это имидж нашей страны. "Горизонт", "Витязь" в советские времена... "Горизонт" - это вообще заоблачная была компания", - цитирует главу государства
По его мнению, хорошо сохранили это предприятие и не продали, о чем он нисколько не жалеет.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти отводят себе в заслугу, что столичное предприятие не было приватизировано или продано, а продолжило работать по профилю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)