Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусские власти не собираются продавать холдинг "Горизонт", заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения инновационного центра предприятия во вторник.

По словам белорусского лидера, он помнит, как в начале своей карьеры посещал "Горизонт". Тогда решалась судьба предприятия, которое на тот момент оказалось в трудной ситуации после развала СССР.

Развитие за спиной государства

"Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать "Горизонт", - пообещал работникам предприятия Лукашенко.

После чего добавил, что "Горизонт" нужно развивать и дальше, расширять производство, потому что, если бы предприятием занимался частник, а не государство, то люди бы сразу оказались на улице при низкой прибыли.

"Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие", - выразил свое мнение белорусский лидер.

"Это великое производство, это имидж нашей страны. "Горизонт", "Витязь" в советские времена... "Горизонт" - это вообще заоблачная была компания", - цитирует главу государства БелТА .

По его мнению, хорошо сохранили это предприятие и не продали, о чем он нисколько не жалеет.

(последует)