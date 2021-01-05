Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию, если не нравится президент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на "Горизонт" заявил, что не является врагом ни собственному народу, ни самому себе прежде всего.

По его словам, решение объявить 2021-й Годо народного единства продиктовано желанием подтвердить, что это сделано не для того, чтобы кому-нибудь что-то было показано.

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего", - заверил он.

Лукашенко хочет, чтобы в республике было и тихо, и спокойно. Возможно, этого хотят и остальные жители нашей страны.

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - цитирует главу государства БелТА .

(последует)