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Президент сегодня на "Горизонте" знакомится с работой большого холдинга

05.01.2021 16:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Инновации в действии. Президент сегодня на "Горизонте" знакомится с работой  большого холдинга. Это 16 коммерческих организаций, где трудятся около 4 тысяч сотрудников. Заняты они в разных сферах - от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг. Среди востребованных товаров более  трех сотен моделей телевизоров. А еще интерактивные системы, авионика и продукция двойного назначения. Все под заказ, без работы на склад. Холдинг работает с прибылью. Планомерно повышают локализацию производимой телевизионной техники. Об этом, а также о показателях работы холдинга Александру Лукашенко рассказали на "Горизонте". 

"Горизонт" делает акцент на инновационной продукции

Даже в условиях пандемии устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт. Объемы производства за последние  пять лет увеличились в 4 раза. Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент  на инновациях. Три четверти товаров холдинга  именно такие.  В инновационном центре в Минске сконцентрировали и научный потенциал. 

Подробности в наших следующих выпусках. 

 
Теги: Минск
 
 
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Инновации в действии. Президент сегодня на "Горизонте" знакомится с работой  большого холдинга. Это 16 коммерческих организаций, где трудятся около 4 тысяч...
 
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