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С новыми видами продукции ознакомили президента на предприятии "Горизонт". Акцент - на инновации

05.01.2021 20:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха работают. И даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт.

С акцентом на инновации

Объемы производства за последние 5 лет увеличились в 4 раза. Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент на инновации, три четверти товаров холдинга именно такие. Новинка - лазерный телевизор - пока в ограниченной партии, вскоре появится в продаже.

На предприятии работают около 4 тысяч человек. Заняты они в разных сферах: от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг. Холдинг функционирует с прибылью, а это доходы белорусов. Общаясь с работниками предприятия, президент подчеркнул правильность принятого решения о сохранении и развитии "Горизонта". Завод не развалили, не продали, а наоборот поддержали.

Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь, поскольку результаты радуют. Спросили главу государства и о его решении объявить нынешний год Годом народного единства.

Президент о Годе народного единства

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось. Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас вся остальная Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая. Да, вы - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы, это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика бюллетени одинаковые".

Александр Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.

"Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало", - сказал глава государства о тех, кто противостоит действующей власти. "Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", - добавил Александр Лукашенко.

Речь шла и о кампании по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. Здесь "Горизонту" тоже есть что предложить: на предприятии наладили выпуск электрических водонагревателей. Подробности вечером в "Панораме".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха...
 
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