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Трамп пообещал "адскую битву" за пост президента
06.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп при выступлении в штате Джорджия пообещал не отдавать Белый дом своему сопернику на выборах демократу Джо Байдену.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Он заявил, что ситуацию, при которой у него "отбирают победу", считает недопустимой.
Трамп также заявил о своих планах устроить "адскую битву" за высший пост, если Демократическая партия "захватит" сенат.
В понедельник в США разгорелся скандал, который связан с обнародованием телефонного разговора президента и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Трамп якобы час уговаривал чиновника пересчитать голоса в свою пользу и угрожал в случае отказа уголовной ответственностью.
Трамп не признает поражения на президентских выборах, хотя, по официальным данным, за него проголосовали 232 выборщика, а за Байдена – 306. Коллегией выборщиков результаты голосования уже утверждены, а в среду, 6 января, это должен сделать Конгресс. Инаугурация избранного президента США запланирована на 20 января.
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Действующий лидер страны по-прежнему полагает, что победу на выборах президента у него просто отобрали.
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