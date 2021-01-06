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Трамп заявил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах"

06.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Госсекретарь США Майк Пенс сегодня должен утвердить вместе с Конгрессом результаты голосования на президентских выборах США. Он будет председательствовать как президент сената на совместной сессии конгресса.

Действующий президент страны Дональд Трамп считает, что у госсекретаря есть полномочия отменить сертификацию результатов выборов и вернуть их в спорные штаты для изменения.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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С тем, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков, не согласны не только противники Трампа, но и некоторые его однопартийцы. Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось, что и сам госсекретарь не считает подобное возможным, однако Трамп обвиняет издание в публикации ложной информации.

Газета ссылается на личный источник. По ее данным, разговор состоялся во время обеда Трампа и Пенса во вторник.

"Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в письменном заявлении Трампа.

Накануне он пообещал не отдавать Белый дом Байдену и сообщил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу". Трамп также заявил о своих планах устроить "адскую битву" за высший пост, если Демократическая партия "захватит" сенат.

На выборах президента, по официальным данным, победил Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп получил 232 голоса. Однако поражение действующий президент не признает.

В среду для утверждения итогов прошедших в ноябре выборов на совместное заседание соберутся Сенат и Палата представителей Конгресса США. Как ожидается, в этот день пройдут акции сторонников Трампа.

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Теги: Минск
 
 
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Действующий глава США проиграл на выборах, однако продолжает уверять, что они были незаконными, а в некоторых штатах - коррумпированными.
 
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