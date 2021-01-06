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Трамп заявил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах"
06.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв - Sputnik. Госсекретарь США Майк Пенс сегодня должен утвердить вместе с Конгрессом результаты голосования на президентских выборах США. Он будет председательствовать как президент сената на совместной сессии конгресса.
Действующий президент страны Дональд Трамп считает, что у госсекретаря есть полномочия отменить сертификацию результатов выборов и вернуть их в спорные штаты для изменения.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
С тем, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков, не согласны не только противники Трампа, но и некоторые его однопартийцы. Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось, что и сам госсекретарь не считает подобное возможным, однако Трамп обвиняет издание в публикации ложной информации.
Газета ссылается на личный источник. По ее данным, разговор состоялся во время обеда Трампа и Пенса во вторник.
"Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в письменном заявлении Трампа.
Накануне он пообещал не отдавать Белый дом Байдену и сообщил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу". Трамп также заявил о своих планах
На выборах президента, по официальным данным, победил Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп получил 232 голоса. Однако поражение действующий президент не признает.
В среду для утверждения итогов
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Действующий глава США проиграл на выборах, однако продолжает уверять, что они были незаконными, а в некоторых штатах - коррумпированными.
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