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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске во вторник
06.01.2021 10:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Более десяти человек задержано милицией во вторник во время несанкционированных акций протеста в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Во вторник за участие в несанкционированных акциях задержано более десяти человек. Некоторые оказали неповиновение правоохранителям во время разбирательства. Более подробная информация будет позже", – рассказала Ганусевич.
последует
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Некоторые из участников несанкционированных акций протеста оказали неповиновение правоохранителям при проведении разбирательства.
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