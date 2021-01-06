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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске во вторник

06.01.2021 10:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Более десяти человек задержано милицией во вторник во время несанкционированных акций протеста в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Во вторник за участие в несанкционированных акциях задержано более десяти человек. Некоторые оказали неповиновение правоохранителям во время разбирательства. Более подробная информация будет позже", – рассказала Ганусевич.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые из участников несанкционированных акций протеста оказали неповиновение правоохранителям при проведении разбирательства.
 
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