ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в Минске во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Более десяти человек задержано милицией во вторник во время несанкционированных акций протеста в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Во вторник за участие в несанкционированных акциях задержано более десяти человек. Некоторые оказали неповиновение правоохранителям во время разбирательства. Более подробная информация будет позже", – рассказала Ганусевич.

последует