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Суд назвал дату рассмотрения жалобы ТUT.BY на лишение портала статуса СМИ

06.01.2021 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Рассматривать жалобу ТUT.BY на лишение портала статуса СМИ будет аппеляционная инстанция Экономического суда Минска, дата уже определена, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Экономический суд белорусской столицы принял решение лишить портал статуса сетевого СМИ 3 декабря 2020 года. Судом было удовлетворено требование Мининформа Беларуси, TUT.BY обжаловал это решение суда. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Рассмотрение жалобы TUT.BY назначено на 19 января", – сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Как ранее сообщало агентство, с иском в суд о лишении портала статуса СМИ министерство информации обратилось после того, как вынесло TUT.BY несколько предупреждений за недостоверную информацию. Осенью этого года Мининформации вынесло порталу четыре предупреждения и приостановило с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус СМИ.

Портал обжаловал в Верховный суд три предупреждения от Миниформа, суд признал два из них обоснованными. На одно из первых заседаний по данному делу в Верховный суд Беларуси приходил министр информации Игорь Луцкий. Далее интересы Мининформа в суде отстаивала адвокат.

В суде Мининформ настаивал на том, что TUT.BY распространил недостоверную информацию и тем самым нанес ущерб государственным интересам. Портал считает решение о лишении его статуса СМИ слишком жестким наказанием. Жалоба юристов на решение суда портала изложена на 5 листах.

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Теги: Минск
 
 
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Жалоба юристов портала в апелляционную инстанцию экономического суда Минска изложена на пяти листах.
 
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