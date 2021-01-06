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Суд назвал дату рассмотрения жалобы ТUT.BY на лишение портала статуса СМИ
06.01.2021 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Рассматривать жалобу ТUT.BY на лишение портала статуса СМИ будет аппеляционная инстанция Экономического суда Минска, дата уже определена, сообщили в Верховном суде Беларуси.
Экономический суд белорусской столицы
© Sputnik / Виктор Толочко
"Рассмотрение жалобы TUT.BY назначено на 19 января", – сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.
Как ранее сообщало агентство, с иском в суд о лишении портала статуса СМИ министерство информации обратилось после того, как вынесло TUT.BY несколько предупреждений за недостоверную информацию. Осенью этого года Мининформации вынесло порталу четыре предупреждения и приостановило с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус СМИ.
Портал
В суде Мининформ настаивал на том, что TUT.BY распространил недостоверную информацию и тем самым нанес ущерб государственным интересам. Портал считает решение о лишении его статуса СМИ слишком жестким наказанием. Жалоба юристов на решение суда портала изложена на 5 листах.
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Жалоба юристов портала в апелляционную инстанцию экономического суда Минска изложена на пяти листах.
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