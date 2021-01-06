|
Лукашенко назвал Путина своим другом, а на Зеленского "не держит зла"
06.01.2021 14:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв - Sputnik. Александр Лукашенко назвал своим другом российского президента Владимира Путина.
© Sputnik / Алексей Никольский
О том, что считает Путина другом, Лукашенко рассказал в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде. Журналистка выложила фрагмент программы в своем Telegram-канале.
Говоря об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, Лукашенко отметил, что зла на него не держит.
"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал Лукашенко.
В кратком трейлере-анонсе программы затронули также вопрос отношений с Вашингтоном. Лукашенко отметил, что планирует выстраивать отношения с США.
"И мы хотим и будем выстраивать отношения с ними", - сказал Лукашенко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск также планирует работать с Вашингтоном - с кем Беларусь планирует дружить, а с кем "выстраивать отношения", рассказал президент страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)