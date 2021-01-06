Лукашенко снова избрали делегатом ВНС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

"Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилева", - говорится в сообщении.

Что такое ВНС?

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря . На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а их роль повысить.

Читайте также: