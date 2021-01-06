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Лукашенко снова избрали делегатом ВНС
06.01.2021 18:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилева", - говорится в сообщении.
Что такое ВНС?
Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий
© Sputnik / Виктор Толочко
На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.
Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.
Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а их роль повысить.
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Всебелорусское народное собрание пройдет в начале февраля текущего года в белорусской столице, в ходе которого планируется утвердить планы развития республики...
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