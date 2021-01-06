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Лукашенко снова избрали делегатом ВНС

06.01.2021 18:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

"Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилева", - говорится в сообщении.

Что такое ВНС?

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: ВНС не будет менять конституционные нормы

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а их роль повысить. 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Всебелорусское народное собрание пройдет в начале февраля текущего года в белорусской столице, в ходе которого планируется утвердить планы развития республики...
 
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