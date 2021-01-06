НАУ опубликует план по «делегитимизации» Всебелорусского собрания

Народное антикризисное управление готово инициировать внесение в санкционное списки делегатов Всебелорусского народного собрания и уже в ближайшее время планирует опубликовать план по делегитимизации ВНС.

Как рассказал руководитель НАУ, член президиума Координационного совета Павел Латушко, реальная роль ВНС – подготовка «очередного конституционного переворота», результатом которого может стать официальное закрепление чиновников и депутатов как единственного источника власти в стране.

Павел Латушко отметил, что пока процедура добавления делегатов в санкционные списки не начата, но это будет сделано в ближайшее время.

«НАУ и инициатива "Честные люди" опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки», — заявили в НАУ.

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года.

Сообщается, что на нем будут обсуждать направления общественно-политического развития Беларуси и Программа социально-экономического развития страны на 2021-25 годы.

На ВНС приглашены 2700 человек, представляющих области и Минск. Все эти люди избираются городскими и районными Советами депутатов, общественные объединения. От каждой области предусмотрено не более 310 участников, от Минска – не более 370.