|
НАУ опубликует план по «делегитимизации» Всебелорусского собрания
07.01.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Народное антикризисное управление
Как
Павел Латушко отметил, что пока процедура добавления делегатов в санкционные списки не начата, но это будет сделано в ближайшее время.
«НАУ и инициатива "Честные люди" опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки», — заявили в НАУ.
Напомним, Всебелорусское народное собрание
Сообщается, что на нем
На ВНС приглашены 2700 человек, представляющих области и Минск. Все эти люди избираются городскими и районными Советами депутатов, общественные объединения. От каждой области предусмотрено не более 310 участников, от Минска – не более 370.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народное антикризисное управление готово инициировать внесение в санкционное списки делегатов Всебелорусского народного собрания
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)