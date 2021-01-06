"Мы не сдадимся": Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет признавать свое поражение на выборах главы государства.

Сегодня конгресс должен утвердить результаты президентских выборов в США. По официальным данным, победу на них одержал соперник Трампа – кандидат от демократов Джо Байден. В Вашингтоне в ожидании результатов собрались десятки тысяч сторонников Трампа.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", - заявил Трамп во время своего выступления перед сторонниками.

Предполагаемые нарушения на выборах Трамп назвал "возмутительными" и сравнил США со страной третьего мира. Он также сообщил, что его пришли поддержать сотни тысяч человек.

Трамп призвал вице-президента Майка Пенса вмешаться в подсчет голосов. Согласно законодательству, Пенс председательствует при подсчете голосов, при этом члены конгресса могут возражать против утверждения голосов выборщиков. Причем, как сообщается, это планирует сделать небольшая группа республиканцев. Однако ожидается, что конгресс проголосует против возражений и Байден будет утвержден победителем.

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