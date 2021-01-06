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"Мы не сдадимся": Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне
07.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет признавать свое поражение на выборах главы государства.
Сегодня конгресс должен утвердить результаты президентских выборов в США. По официальным данным, победу на них одержал соперник Трампа – кандидат от демократов Джо Байден. В Вашингтоне в ожидании результатов собрались десятки тысяч сторонников Трампа.
© REUTERS / BRIAN SNYDER
"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", - заявил Трамп во время своего выступления перед сторонниками.
Предполагаемые нарушения на выборах Трамп назвал "возмутительными" и сравнил США со страной третьего мира. Он также сообщил, что его пришли поддержать сотни тысяч человек.
Трамп призвал вице-президента Майка Пенса вмешаться в подсчет голосов. Согласно законодательству, Пенс председательствует при подсчете голосов, при этом члены конгресса могут возражать против утверждения голосов выборщиков. Причем, как сообщается, это
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Результаты президентских выборов сегодня должен озвучить конгресс, по официальным данным, победу на них одержал Джо Байден.
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